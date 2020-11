Mediaset, ribaltone a Capodanno: “Covid e budget, salta Federica Panicucci”, chi tappa il buco

30 novembre 2020 a

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini potrebbe sostituire Federica Panicucci per la diretta del Capodanno targato Mediaset. Contro tutti i pronostici il reality show di Canale 5 si sta rivelando il programma di punta della rete, nonché quello di più sicuro affidamento: il GF Vip sta macinando grandi ascolti, tra l’altro con la particolarità che è l’unico programma che va in onda in prima serata con un doppio appuntamento settimanale. Stando alle indiscrezioni del Fatto Quotidiano, la Panicucci potrebbe subire una beffa lavorativa a causa del coronavirus: il concerto-evento pensato per l’ultimo dell’anno potrebbe essere annullato proprio per ragioni di sicurezza, oltre che di budget. Da questo punto di vista, invece, il GF Vip rappresenta una soluzione ideale per Mediaset: “La conduttrice aveva ufficializzato con entusiasmo i suo impegno sui social - si legge sul Fatto - ma nelle ultime ore sarebbero cambiate le carte in tavola. Canale 5 non resterebbe spenta ma si affiderebbe ancora una volta al GF Vip con una puntata inedita”.

