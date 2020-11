L'Eredità, Insinna di sasso: quanti soldi ha perso il campione Massimo Cannoletta: disastro in studio

30 novembre 2020 a

Il campionissimo di questa stagione de L'Eredità ormai è conclamato: Massimo Cannoletta. Lunedì novembre, però, ha dovuto digerire una beffa non da poco: arrivato a un passo dalla vincita record di 180mila euro, è stato fregato dalla Ghigliottina, l'ultima prova del quiz di Raiuno condotto da Flavio Insinna. E a poco gli avranno risollevato il morale i complimenti del conduttore padrone di casa.







Erano cinque le parole-indizio per indovinare la chiave: ‘favore’, ‘vendita’, ‘telefono’, ‘verde’ e ‘parlare’. Cannoletta ha optato per "camera" come risposta, ma quella giusta era "pubblico". "Bravo lo stesso, Massimo!", lo ha salutato Insinna. Effettivamente, in quanto a montepremi, il campione non si può lamentare avendo vinto nelle due puntate precedenti. Per una volta, il motto non c'è due senza tre è stato smentito.

