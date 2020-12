Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio subito cacciato? "Come stanno le cose", voci dal cuore del reality

01 dicembre 2020 a

Cristiano Maglioglio è Cristiano Malgioglio: fuoriclasse, amatissimo. E anche una sua gaffe, che in queste ore si è fatta spazio in rete, è tutt’altra cosa. Nessuna squalifica per Malgy, che è arrivato nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5, con una mission chiarissima: portare allegria, rendere vivace il Natale che è alle porte. Così, i rumors legati ad un provvedimento disciplinare nei suoi confronti non trovano alcun fondamento. Abbiamo indagato a fondo: nessuna deroga per Malgy, per carità.

E’ un concorrente come altri e non ci sono favoritismi, ma sicuramente la sua entrata in corsa (non in gara) ha un sapore ben diverso. Cristiano non ha usato parole pesanti contro nessuno, avrebbe solo spoilerato qualcosa sui possibili concorrenti pronti per l’arrivo in casa. Quindi i provvedimenti contri Malgy, di cui si parla in Rete, sono una fake news. Super Cristiano tra pochi giorni sfodererà chicche di gossip che lasceranno il segno. Malgy, nella puntata di ieri, è stata la giusta cura anche per lo share con ben 3,5 milioni di italiani all’ascolto ed uno share quasi del 21 per cento. La fiction di Rai1, Vite in fuga, si è fermata al 19 per cento.

