Cartabianca, Berlinguer non riesce a fermare Massimo Cacciari: “Voglio sapere cosa intendono fare”, Conte fatto a pezzi

Massimo Cacciari ha ricordato un po’ Mauro Corona nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca. Ospite di Bianca Berlinguer in collegamento con Rai 3, l’ex sindaco di Venezia ha alzato la voce e si è sfogato duramente contro Giuseppe Conte e il governo intero. Il motivo è presto spiegato: “Il modo in cui è stata affrontata la fine della prima e poi la seconda ondata è una sequela di errori clamorosi e manifesta impreparazione. Ci siamo trovati esattamente nella situazione in cui eravamo a marzo. In più c’è un aumento della povertà in questo paese che fa davvero spavento, io allora al governo chiedo di non parlare più di ‘sto Covid…”. La Berlinguer a questo punto ha provato a interromperlo, ma Cacciari ha tirato dritto sovrastando la conduttrice, abile a capire che era giunto il momento di lasciarlo sfogare: “No, io voglio parlare. Il Covid faccia le sue cose, il governo lo inseguirà ma io voglio sapere che cosa farà con il Recovery Fund e con l’economia di questo paese”.

