Le Iene, Anna Falchi sconvolta dal suo ex: "Mi sposo con un uomo, voglio te come testimone". Colpo basso e reazione estrema

Una trappola ad Anna Falchi tesa da Le Iene, la bellissima showgirl super tifosa della Lazio. Uno scherzo indimenticabile per la regina della televisione, trasmesso nella trasmissione in onda su Italia 1 nella puntata di martedì 1 dicembre. Anna Falchi fa i conti con il coming out di un suo ex, tutto viene filmato dalle Iene ed è subito show. Quale può essere la reazione di una donna che scopre un segreto, tenuto nascosto sottochiave per anni? Ci pensa Niccolò Torielli, che organizza lo scherzo, a far vivere ad Anna Falchi questa esperienza. Complice della faccenda anche Alyssa,la figlia di Anna. Il suo ex compagno, Denny Montesi, le rivela di essere pronto al matrimonio con un uomo. Le nozze saranno celebrate a San Marino e lei dovrà essere la testimone. Anna è incredula, non ci crede. Ci sarebbe anche un giornale pronto a pagare migliaia di euro per l’esclusiva: ben 60 mila euro. “L’ho conosciuto a settembre e abbiamo deciso di sposarci. Vorrei te come testimone”, dice l’ex della Falchi. Che è sconvolta. “Cioè, hai cambiato parrocchia?”, dice la Falchi. Non riesce a capire come mai il suo ex fidanzato abbia deciso di sposare un uomo. “Addirittura stai per fare questo passo così importante?“, continua. “Non capisco come mai sei così deluso dalle donne. Perché? Oppure è una cosa…un istinto naturale è stato?”. Poi arriva il suo attuale compagno, Andrea Ruggeri (deputato di Forza Italia). A lui affida tutto lo sconforto per una notizia che è come un fulmine a ciel sereno. Ma è uno scherzo delle Iene ed il sorriso torna subito sul viso di Anna.

