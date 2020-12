I soliti ignoti, bomba di Dagospia: "Offerti 500 euro lordi". Impresentabile proposta Rai, chi rifiuta (con pernacchia)

02 dicembre 2020 a

a

a

Forse alla Rai sono in bolletta? La curiosità rilanciata da Dagospia nella rubrica A lume di Candela, infatti, fa sorgere il sospetto. Si scopre infatti che Viale Mazzini ha tagliato ancora il compenso per i vip che partecipano a I soliti ignoti, il programma della rete ammiraglia condotto da Amadeus e che ogni giorno attacca davanti al teleschermo 5 milioni di persone di media, leader assoluto nella sua fascia. Insomma, programma di successo. Programma ricco, o forse no. Il punto è che Amadeus in ogni puntata ospita un personaggio famoso. Bene, Dagospia rivela il nuovo cachet proposto agli ospiti: 500 euro lordi. Incredibile ma vero, quasi una cifra da "figurante". Non a caso, Dago conclude riferendo che la maggior parte degli invitati rifiuta l'offerta.

"Ero lì, ho visto la scena". Amadeus, lo sconcertante dettaglio sull'ospite vip dei Soliti Ignoti

"Ma cos'è successo?". L'ignota numero 7 si blocca in mezzo allo studio, Amadeus spiazzato ai Soliti Ignoti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.