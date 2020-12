Grande Fratello Vip, rivelazione-choc di Giulia Salemi (sotto alle lenzuola): "Ho sempre finto, mai raggiunto. A 27 anni..."

02 dicembre 2020 a

Confessioni intime, spinte, spiazzanti. Confessioni firmate Giulia Salemi, che si sbottona all'interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Parla della sua vita privata, anche sotto alle lenzuola: confida infatti di non aver mai provato davvero piacere con un uomo, con i suoi fidanzati: "Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi, non credo di aver mai provato un vero piacere… dico uno reale", sgancia la sua bomba la Salemi. E ancora: "Io ho sempre fatto finta". Insomma, l'apice del piacere non lo avrebbe mai raggiunto: se ne sarebbe resa conto sentendo i racconti delle sue amiche. "Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa", conclude Giulia Salemi. Come detto, davvero spiazzante.

