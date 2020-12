Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci "con la peste". La sconcertante scena delle "bambine dell'asilo"

02 dicembre 2020 a

Dopo lo scontro tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, alcune inquiline della casa hanno preso le parti della Salemi. Isolata la Gregoraci. L’unica al momento con cui ha mantenuto i rapporti è Stefania Orlando. Con lei, infatti, si è sfogata contro le altre inquiline. "Da bambine dell’asilo. Si mettono in camera e vanno a parlare. Mi isolano come se avessi la peste e mi lasciano da sola, lo stesso fa Rosalinda. Però se da Dayane me lo aspetto da Rosalinda no…”.

Sotto accusa anche Adua Del Vesco, visto - racconta sempre la Gregoraci - che l’ha sempre sostenuta. "Non è bello quando vedo il gruppetto, ero triste e ci sono rimasta male devo dire. Fanno gruppetti a destra e manca e si muovono tutte insieme", ha continuato nello sfogo con l'"amica" Stefania Orlando. "il brutto è che venga dalle donne. Non c’è solidarietà femminile", ha concluso l'ex di Briatore.

