Striscia la Notizia, Claudio Baglioni scrive a Dagospia: "Io fatto e rifatto? Cos'è successo alla mia faccia"

Claudio Baglioni ha scritto a Dagospia, dopo un servizio di Striscia la Notizia che insinuava di un suo lifting facciale, smentendo di essersi rivolto a un chirurgo estetico. "Premesso che mai mi permetterei di cucire la bocca a un calembour, per di più riuscito (La mia vita mi ha cucito così, il chirurgo mi ha cucito colà), vorrei rassicurarvi a proposito del Taglia e cuci di non aver subito nessun intervento, se non alla lingua (spaccata in due in un incidente stradale del ’90). Fossi solista dei Kiss potrei mostrarvela (la lingua), ma vi risparmio l’ostensione e, più che un bacio (kiss), vi mando un abbraccio”, la risposta in modo ironico al servizio recente del programma di Antonio Ricci.

Baglioni il 3 novembre del 1990 si schiantò con la sua Porsche. Il cantante perse il controllo e ebbe varie lesioni e diversi danni fisici, soprattutto, alla lingua, con un taglio di circa otto centimetri. Delicata fu l'operazione alla lingua, eseguita tramite laser. All'epoca si temette anche la fina della carriera artistica.

