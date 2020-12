L'Eredità, il campione Massimo Cannoletta sbaglia di proposito: "Se lo merita". Truccato il quiz? Terremoto su Flavio Insinna

03 dicembre 2020 a

a

a

Tutti infuriati per L'Eredità, il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. A far discutere è un gesto di Massimo Cannoletta. Il pluricampione, in occasione della puntata di mercoledì 2 dicembre, arrivato al Triello ha dato un'opportunità senza precedenti al rivale Tommaso. "Lo so, sbaglio di proposito perché stasera è Tommaso che merita di andare alla ghigliottina", ha detto il campione da record cedendo il passo al rivale. Peccato però che così facendo abbia concesso il turno di Francesca, un'altra concorrente, che è andata spedita alla parte finale del gioco.

“Maledetta emergenza”. L'Eredità si apre così: lo sfogo di Flavio Insinna (e l'appello)

Una decisione, quella di Massimo, che ha subito scatenato la polemica. "Massimo poteva sbagliare senza dichiararlo, allora sarebbe stato un cavaliere, così è stato solo un presuntuoso", ha commentato un utente Twitter mentre un altro gli ha fatto eco: "Io credo che Massimo sia un campione, ma contesto quanto fatto stasera perché non fa parte del gioco". Insomma il campione ha tentato di fare un gesto carino, ma è stato travolto solo da critiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.