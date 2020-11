L'Eredità, Massimo Cannoletta da record: altra vittoria, a quanto ammonta il montepremi

Francesco Fredella 30 novembre 2020 a

Altro che ghigliottina. Massimo Cannoletta, il campione de L’Eredità (il game di Rai1 condotto da Flavio Insinna), vince ancora. Ieri, alla ghigliottina, sbanca tutto vincendo 16.250€ in gettoni d’oro. Ma il montepremi messo da parte, sin dalla prima puntata, è altissimo: 180 mila euro. Per adesso si tratta di un record.

Massimo alla ghigliottina riesce a dare la risposta esatta con pochi indizi: ‘fisica’, ‘fedele’, ‘fatti’, ‘attimo’ e ‘paesaggio’. La sua prima risposta è “percezione”. Poi capisce non è corretta. La cancella. Pensa. Elabora. Vince. La sua intuizione è formidabile. Per ora resta uno dei campioni in carica nel gioco preserale di Rai1.

