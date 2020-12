Grande Fratello Vip, "terrorizzata dalla lettera degli avvocati". Clamoroso: Maria Teresa Ruta, una inquietante verità su Elisabetta Gregoraci

03 dicembre 2020 a

a

a

Ci pensa Maria Teresa Ruta, in una confessione choc al Grande Fratello Vip, a raccontare le paure di Elisabetta Gregoraci. E nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è subito gossip. “Lei non vuole che arrivino le lettere degli avvocati. Non avete capito com’è la situazione, ha paura”, dice la Ruta in un’esternazione che sta facendo il giro della Rete perché spiegherebbe molti comportamenti ambigui della Gregoraci. Innanzitutto il suo continuo silenzio. Poi la brusca frenata con Pretelli, che ormai si è arreso dopo averla corteggiata invano. Elisabetta e Flavio Briatore hanno divorziato, ma i patti -messi nero su bianco dai loro avvocati - non li conosce nessuno. Quindi sembra che la sua razionalità sia utile ad evitare qualsiasi tipo di rischio con il suo ex marito.

"Questa volta lo faccio". Nel cuore della notte, crisi isterica per la Gregoraci: fiato sospeso al GfVip

“Non si diverte mai fino in fondo. Ha un grande senso di responsabilità e non si lascia andare del tutto”, continua la Ruta nella chiacchierata tra donne nella casa del Gf Vip. A rincarare la dose ci pensa Selvaggia Roma. “Io lo so perché non si può divertire e avere storie qua dentro. Ma tralasciamo e andiamo avanti”, dice. Piomba il silenzio nella casa. Basta la frase della Ruta per mettere tutti in guardia: davvero la Gregoraci ha paura di ricevere lettere dagli avvocati di Briatore? Sembra, da rumors, che all’imprenditore non vada giù questo Gf Vip con la sua ex moglie tra le concorrenti. La Gregoraci, infatti, pare che voglia abbandonare il gioco. Forse per evitare rischi inutili?

"Flavio Briatore furibondo". Soldi, indiscrezioni sulla mossa estrema contro Elisabetta Gregoraci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.