Grande Fratello Vip, "la difenderò sempre": Cristiano Malgioglio si schiera con la super-star spagnola

Francesco Fredella 04 dicembre 2020

a

a

Entra ed è show. Ma soprattutto fa salire gli ascolti. Intanto Cristiano Malgioglio, super concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini su Canale 5, difende Isabel Pantoja, super star spagnola. Lei è molto legata al paroliere, che l’ha già difesa dagli attacchi sui media di tutto il mondo. Proprio poco fa Malgy dice di essere pronto, in modo spietato, a prendere il primo aereo per andare a difenderla di nuovo. Quando la Pantoja ha partecipato all’Isola dei famosi in Spagna fu attacca duramente e Cristiano non perse tempo: aereo e dritto a Telecinco. Ascolti boom per quella puntata de L’isola. Ora, dopo la notizia dell’ultim’ora legata alla Pantoja, sembra che Malgy sia abbastanza deciso: “La difenderò sempre”. La stampa internazionale già ne parla. E se nella casa, a grande sorpresa, arrivasse un video della Pantoja per Cristiano?

