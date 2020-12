Domenica In, Mara Venier disintegra con sei parole il sogno di Maria Teresa Ruta: "Mi sa che c'è la fila..."

04 dicembre 2020 a

a

a

Sogno spezzato a tempo record per Maria Teresa Ruta. Già, perché direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip aveva confidato come il suo sogno sia condurre Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, e che Zia Mara ha detto di voler abbandonare al termine di questa stagione. Parole che sono rimbalzate online e che sono arrivate anche alla Venier. E proprio lei ha stroncato le ambizioni della Ruta, con una semplice story su Instagram, in romanesco puro: "Me sa che c'è la fila", ha commentato riferendosi al titolo di un articolo che dava conto di quanto detto dalla Ruta. E subito dopo il bastone, la carota: "Ti adoro", ha scritto Mara Venier rivolgendosi alla collega. Ma per Maria Teresa Ruta, a Domenica In, non sembra esserci spazio...

"Io lo so perché non si può divertire". La Gregoraci "pezzo di ghiaccio" nella casa del GF Vip? Velenosissima confidenza intima

"Terrorizzata dalla lettera degli avvocati". Clamoroso: Maria Teresa Ruta, una inquietante verità sulla Gregoraci. Ora si capisce tutto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.