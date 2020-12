Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci "bloccata". "Io so perché non si può divertire", velenosissima confidenza intima

03 dicembre 2020 a

"Non avete capito com'è la situazione di Elisabetta Gregoraci?". Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip su Canale 5 svela tutta la verità. La storica conduttrice Rai si apparta con Dayane Mello e Selvaggia Roma rivelando loro una confessione fattale dalla stessa Gregoraci, che getta una nuova luce sui rapporti dentro la casa, con Pierpaolo Pretelli, e fuori dal reality, con il suo ex marito Flavio Briatore. "Lei non vuole che arrivino le lettere degli avvocati" e per questo, assicura la Ruta, Elisabetta sta cercando di fare di tutto per apparire "inattaccabile".





"Non si diverte mai fino in fondo. Ha un grande senso di responsabilità e non si lascia andare del tutto", prosegue Maria Teresa. Selvaggia è un po' più sibillina: "Io lo so perché non si può divertire e avere storie qua dentro. Ma tralasciamo e andiamo avanti". In ballo ci sarebbe l'ormai ben noto "contratto post-matrimoniale" siglato dalla Gregoraci e Briatore, ormai tema ricorrente al GF Vip.

