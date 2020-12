Verissimo, Gerry Scotti: "Erano ricoverati con me, chissà che fine hanno fatto". Il dramma-Covid dalla Toffanin

04 dicembre 2020 a

Gerry Scotti, ospite di Verissimo in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin, ha raccontato il periodo di quando è stato colpito dal Covid. Per il conduttore Mediaset, in quel periodo, è stato necessario anche il ricovero per alcuni giorni. Ha avuto delle complicazioni che sono ora passate: è guarito ed è anche tornato in televisione in occasione della finale di Tu sì que vales. Dalla Toffanin però ha svelato un suo grande cruccio nel periodo in cui è stato male: "Vorrei salutare tutte le persone che erano ricoverate con me e di cui non conosco il nome. Spero siano tornate a casa e stiano bene”. Ha poi svelato come passerà le feste di Natale che per lui non saranno così diverse dalle altre, perché - ha raccontato - ha sempre amato trascorre un Natale molto casalingo.

