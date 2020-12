The Voice Senior, il signor Giulio sconcerta lo studio: di chi è il papà questo 77enne, roba da matti

05 dicembre 2020 a

Colpo di scena a The Voice Senior, il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. C'è anche Giulio Todrani tra i concorrenti in gara nella seconda puntata. Il volto non avrà detto molto ai telespettatori, e forse nemmeno il cognome. Ma il 77enne è in realtà il papà di Giorgia, una delle più belle voci della canzone italiana. E proprio lui ha lanciato la carriera della figlia ugola d'oro, esibendosi con lei, ancora ragazzina, nei piani bar di Roma. Sul palco, il signor Giulio ha cantato To love somebody di Michael Bublé, convincendo a girarsi i giudici Loredana Bertè, la prima a rimanere colpita dalla voce sconosciuta, Gigi D’Alessio, Clementino e Al Bano e Jasmine Carrisi. A riconoscere Giulio prima ancora della "confessione" sono stati D'Alessio e Al Bano- "Adesso non sei più il papà di Giorgia, adesso sei Giulio Todrani", l'ha incoronato la Clerici.

