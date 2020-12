L'Eredità, Massimo Cannoletta vince ancora: "Così ci fai chiudere", Flavio Insinna sbalordito dall'ultima risposta

05 dicembre 2020 a

Chissà se la Rai starà rimpiangendo il bonus che ha dato una ‘vita extra’ a Massimo Cannoletta, il super campione de L’Eredità che è tornato in via straordinaria dopo aver perso per due sere di fila prima della ghigliottina. Stavolta Flavio Insinna aveva chiarito che non ci sarebbero state altre occasioni e allora il “google vivente” si è dato da fare, portando a casa altri 50mila euro in gettoni d’oro. Cannoletta ha infatti indovinato la parola vincente - che era “Comune” - e ha rialzato a quota 250mila il bottino finora conquistato grazie a L’Eredità. La sua saga non è quindi ancora finita, anzi si è arricchita di un nuovo capitolo molto… ricco.

