Striscia la notizia, Ficarra e Picone salutano così: "La nostra ultima puntata, e...". Pubblico sconcertato

Un silenzio significativo. Ficarra e Picone lasciano (per sempre, pare) Striscia la notizia e salutano il pubblico di Canale 5 come se niente fosse. La rottura tra il duo comico siciliano, nella squadra di Antonio Ricci dal 2005 (su Instagram hanno pubblicato la primissima apparizione, data 25 aprile) e Mediaset pare non sia stata indolore. I retroscena, né confermati ma soprattutto non smentiti (anche se in un comunicato ufficiale Pier Silvio Berlusconi ha promesso loro che le porte di Cologno "resteranno sempre aperte"), parlano di distanze incolmabili a livello di linea "editoriale".





Ficarra-Picone, lo scoop: addio a Striscia? "Cosa non sopportavano più. E lo dicevano alla fine di ogni puntata"

Le loro ultime parole non fanno riferimento però a nulla in particolare: "La puntata finisce qui. Noi, Picone, abbiamo finito. È la nostra ultima serata e andiamo a salutiamo il pubblico come siamo abituati a fare". Qualcuno ha letto in questo congedo una punta di polemica. Al loro posto dietro il bancone, da lunedì, tornerà la coppia storica di Striscia: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che guarda caso Ficarra e Picone avevano sostituito 15 anni fa.

