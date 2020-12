Myrta Merlino e la domanda con cui mette in difficoltà Lucia Azzolina: "Sinceramente... Posso dire che non ho capito?"

06 dicembre 2020 a

"Per darle il benvenuto". Gerardo Greco a L'Aria della domenica su La7 annuncia la presenza di Lucia Azzolina con un sondaggio. La rilevazione è quella effettuata da Swg e non porta buone notizie alla ministra dell'Istruzione. Il motivo? Semplice: "Il 70 per cento degli italiani non ha capito la funzione dei banchi a rotelle". Un vero colpo al cuore del ministero della pentastellata che ha fatto dei banchi un suoi cavallo di battaglia per la scuola.

Video su questo argomento "Basta regionalismo differenziato". Lucia Azzolina ora si appella ai governatori

Ma non è finita qui, perché a infierire ci ha pensato la conduttrice Myrta Merlino che, prendendo la parola, ha detto: "Sinceramente, posso dirlo? Non l'ho capita nemmeno io". "Allora forse è il momento di rispiegarla", ha subito tuonato la Azzolina alquanto stizzita.

