Domenica Live, Antonella Elia rompe con Pietro Delle Piane e arriva la Polizia: "Cacciato di casa così"

Una litigata così forte da far arrivare la Polizia. E' quello che sarebbe successo tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Qualche giorno fa l'opinionista del Grande Fratello Vip ha annunciato durante la trasmissione di Alfonso Signorini di essere single: "Il mio cuore è spezzato, mi sono mollata definitivamente. Sono libera adesso, è così”. Delle Piane, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, ha confermato la versione della sua ex fidanzata: "Non c’è un tradimento, ma è successo altro e l’ho delusa. Posso dirti che certe volte le parole e i comportamenti possono dare dei veleni terribili. Sto lavorando per migliorarmi in questo periodo. Ho urlato cose molto brutte". C'è un particolare, però, che non torna alla padrona di casa. La conduttrice, infatti, ha poi tirato fuori una busta choc: "Ci hanno scritto ‘Cara Barbara io ho fatto dei video al fidanzato di Antonella Elia, mentre veniva cacciato di casa dalla Polizia. Fammi sapere se ti interessa’. Ovviamente abbiamo capito se era un fake o meno e no, è una fonte certa".

L'ex compagno della Elia allora ha trovato una giustificazione alquanto singolare. "Non è che sono stato cacciato. Abbiamo avuto una discussione accesa e ho lanciato il telefono di Antonella a terra. L’iPhone se prende una botta fa una chiamata alle forze dell’ordine perché va in SOS il telefono - ha raccontato l'uomo -. Quando è arrivata la Polizia ho chiesto a lei se li avesse chiamati e lei mi ha detto di no. Antonella Elia era arrabbiata con me e ha detto ‘lui se ne deve andare’. Quindi questo che ha fatto i video avrà visto gli agenti che parlano con me e che usciamo dall’abitazione“. Un racconto particolare che ha lasciato Barbara D'Urso interdetta.

