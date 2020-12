Grande Fratello Vip, "amore nel cucurio". Gregoraci e Pretelli chiusi per ore: sconcerto nella casa

07 dicembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci lascia il Grande Fratello Vip in serenità. Complice - come lei stessa ha ammesso - il cucurio di sabato sera. Qui la showgirl calabrese ha passato alcune ore con Pierpaolo Pretelli. "Sono proprio contenta di aver fatto questo cucurio con te - ha confessato l'ex di Flavio Briatore una volta usciti - perché ci ha riavvicinati in maniera forte. Alfonso Signorini ci aveva visto lungo e aveva ragione". E ancora a Pretelli: "Davvero ci ha fatto bene, è stato bello passare con te l’ultima giornata. Si chiude un capitolo nel modo forse più giusto".

L'ultima notte da soli? La Gregoraci gela Pretelli: entrano nel Cucurio, il gesto che lo umilia

La Gregoraci ha preso la palla al balzo e approfittato del faccia a faccia ravvicinato con l'ex velino per fare uno scherzo a Tommaso Zorzi. Da mesi infatti si vocifera dell'amicizia speciale tra l'ex modella e Pretelli, al punto che Zorzi non cade nella trappola. "Abbiamo fatto colazione prima - ha replicato alla domanda del coinquilino della casa di Canale 5 su come fossero andate le cose -. Se abbiamo limonato? Amore abbiamo fatto l’amore però non volevo dirlo perché doveva essere una clip di domani". Ovviamente una rivelazione del tutto scherzosa, tanto che Zorzi è scoppiato a ridere di gusto, asserendo: “Bene almeno potrai dirci se è vero che ha grande doti".

