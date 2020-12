Grande Fratello infinito, Signorini recluta altre due vip: un clamoroso ritorno nella casa

07 dicembre 2020 a

Grande Fratello Vip cambia pelle. Entreranno presto nuovi concorrenti, che cambieranno le carte in tavola e influenzeranno le dinamiche di gioco venutesi a creare finora. Una decisione necessaria quella della produzione, visto che il reality andrà avanti fino alla fine di febbraio. Tra le new entry ci sono Samantha De Grenet e Serena Grandi, già concorrente del GfVip 2 condotto da Ilary Blasi. La De Grenet, ex de L'isola dei famosi, ha confermato tutto via Instagram: "Non vi preoccupate per me, preoccupatevi per quelli che stanno dentro la casa. Scherzi a parte, sono dell’idea che si può fare tutto in maniera onesta ed elegante, sarà una bellissima esperienza. Io sono entusiasta. Seguitemi, sostenetemi e difendetemi se ce ne sarà bisogno". Sempre tramite Instagram è arrivato anche l'annuncio della Grandi, che ha pubblicato un suo scatto sulla passerella del GfVip e accanto la didascalia: "Entro al GfVip, che emozione!".

Ma i nuovi ingressi non sono finiti qui. Nei prossimi giorni nella casa più spiata d'Italia entreranno anche Andrea Zenga, figlio dell’allenatore Walter Zenga ed ex concorrente di Temptation Island Vip; Carlotta Dell’Isola, ex concorrente dell’edizione nip di Temptation Island 2020; Cecilia Capriotti, attrice ed ex modella; Filippo Nardi, opinionista televisivo; Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini; Mario Ermito, attore ed ex gieffino dell’edizione numero 12 e Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne. Un ricambio sostanzioso dopo l'abbandono di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini.

