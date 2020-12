Grande Fratello Vip, Francesco Oppini rientra: “Questioni irrisolte”, il faccia a faccia che fa tremare Signorini

07 dicembre 2020 a

Secondo il sempre ben informato TvBlog.it, stasera lunedì 7 dicembre al Grande Fratello Vip - il realityi di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - andrà in onda il rientro in casa di Francesco Oppini. Eliminato durante la scorsa puntata, il figlio di Alba Parietti tornerà ma solo per un faccia a faccia per Tommaso Zorzi. I due hanno stretto un legame molto speciale, che però per il giovane influencer è percepito dentro di sé come un qualcosa di più dell’amicizia, pur essendo consapevole che non potrà mai esserci altro. Zorzi è infatti crollato con Cristiano Malgioglio, al quale ha ammesso di essere innamorato di Oppini, pur sapendo che non è possibile. Dopo questo confronto che si preannuncia interessante e imprevedibile, sempre secondo TvBlog.it ci sarà un sorpresa molto bella per Tommaso: il GF Vip è infatti riuscito a convincere la madre a entrare in casa per tirargli su il morale.

