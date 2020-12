L'Eredità, Flavio Insinna non va in onda: “Sospeso per causa di forza maggiore”, chi lo rimpiazza su Rai 1

07 dicembre 2020 a

Flavio Insinna e L’Eredità, il programma che conduce con grande successo di ascolti su Rai 1, hanno dovuto lasciar spazio in via eccezionale alla prima del Teatro alla Scala, che quest’anno a causa del Covid non è stato possibile svolgere alla presenza del pubblico in sala. Allora ci ha pensato la Rai a riprendere e trasmettere lo spettacolo in tutto il mondo: un atto dovuto per rispettare la tradizione. L’Eredità e La Vita in Diretta sono state quindi sospese per la giornata di lunedì 7 dicembre, ma torneranno già domani. Poco male per i fan del programma condotto da Insinna, che martedì potrà scoprire se il super campione Massimo Cannoletta riuscirà a confermarsi ancora tale: la ghigliottina lo attende, intanto si è già portato a casa circa 250mila euro in gettoni d’oro e ha acquisito una notorietà enorme in pochissime settimane.

