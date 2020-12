Striscia la Notizia, Ezio Greggio entra senza Enzo Iacchetti: "Ma dove l'ha lasciato?", sconcerto in studio

07 dicembre 2020 a

“Non vedevo l’ora di tornare, che piacere essere di nuovo qui, mi siete proprio mancati”. Così Ezio Greggio ha fatto il proprio ingresso nello studio di Striscia la Notizia, che conosce ormai da oltre 30 anni. Non è però sfuggito ai telespettatori di Canale 5 che il tg satirico di Antonio Ricci si è aperto con la sola presenza di Greggio, che ha fatto un monologo di un paio di minuti, non risparmiando qualche battuta a sfondo politico: a cominciare da quanto è accaduto recentemente a Bruxelles, dove “è stata scoperta un’orgia tra diplomatici e politici, adesso abbiamo capito cosa si intende per ‘eurogruppo’”. Enzo Iacchetti non è entrato insieme al collega, ma si è collegato solo in un secondo momento per uno sketch sui monoliti che stanno facendo notizia ultimamente.

