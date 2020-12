Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck si alza e impazzisce: "Taci, falsona! Devi tacere". Valanga di insulti alla Orlando, Signorini disperato

Francesco Fredella 08 dicembre 2020 a

a

a

Volano gli stracci. Tele-rissa al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, nella diretta su Canale 5 di lunedì 7 dicembre: Antonella Elia contro Stefania Orlando. In mezzo la contessa, Patrizia De Blanck, che urla. La Elia provoca: “Sei una pettegola, sei la classica concorrente che crea situazioni anche se non ci sono”. La Orlando è furiosa, sbotta, perché la Elia si intromette nella lite con la Del Vesco. Così, vengono a galla attriti, che riportano a galla vecchie ruggini: la Elia e la Orlando si erano già scontrate con frecciatine dopo il matrimonio di Stefania. E suo marito l’aveva difesa anche nei confronti della contessa (che in varie occasioni aveva avuto discussioni molto accese con lei). Gelo in studio. Soprattutto quando la De Blanck si alza dalla poltroncina e comincia a urlare: "Taci! Falsona. Stai zitta, devi farmi parlare! Falsona, sei una falsona!". Vani gli appelli di Signorini, la contessa non si calma: una furia, continua a girare e urlare per lo studio in preda a un raptus.

“Ci ha fermato la polizia”. GF Vip, ‘imprevisto' a poche ore dalla diretta: “Lo dirò a Signorini”, cos'è successo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.