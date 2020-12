Grande Fratello Vip, "se lo vuoi pronto a fare un passo indietro". Zorzi confessa, innamorato di Oppini: le toccanti parole di Francesco

Francesco Fredella 08 dicembre 2020 a

Un abbraccio vale più di mille parole. Un abbraccio fa sognare l’Italia. E l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini diventa uno dei momenti più di questo Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Zorzi ammette, anzi confessa a Cristiano Malgioglio, di essere innamorato di Oppini (che da giorni è fuori dalla casa). Soffre. Piange. Ma nella serata-show delle emozioni di lunedì 7 dicembre arriva una sorpresa per l’influencer: Oppini torna nella casa per parlargli e riabbracciarlo (con le precauzioni del caso). “Ci sarò sempre per te”, confessa Francesco mentre Tommaso lo guarda e si commuove. “L’amicizia è amore”, dice Oppini. “Farò un passo indietro se lo vorrai". Poi Francesco continua a far commuovere tutti: “Ti faccio i miei complimenti perché sabato hai mantenuto la promessa che mi hai fatto e ti sei divertito. Io sono fuori che ti aspetto a prescindere. Un amico in questo caso ti sta ancora più vicino. Non devi pensare a nulla in modo paranoico. L'amicizia è un sentimento d'amore e i sentimenti vanno rispettato. Mi hai dato tantissimo. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ci lega un sentimento vero e le persone al nostro fianco capiscono. Aspetterò il giorno che uscirai per andare a cena insieme anche con più persone che vogliono conoscerti. Non voglio che tu ti faccia delle remore. Non c'è nulla di strano. Ci sarò a prescindere. Se mi chiederai di fare un passo indietro per il tuo benessere, lo farò per il tuo bene ma resterò ad aspettare che mi chiami per andare a mangiare insieme. Tira dritto, non mollare un attimo perché io sono ancora qua". Tommaso con un po’ di imbarazzo incassa e svela tutto. Non avrei mai avuto il coraggio di dirtelo qua dentro perché non volevo rovinare il nostro rapporto", racconta. "All'inizio non me ne rendevo conto, poi nell'ultimo periodo l'ho capito e ho tentato di tirare dritto ma prima o poi i nodi vengono al pettine”, ha concluso Zorzi.

