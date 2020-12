Grande Fratello Vip, trionfo continuo per Alfonso Signorini? Non è finita: le voci, a Mediaset

Francesco Fredella 08 dicembre 2020 a

a

a

Una vera impresa: vincere contro Rai 1 (puntata dopo puntata) non è semplice. Eppure Alfonso Signorini porta il suo Grande Fratello Vip, ormai un vero gioiellino, sempre più su. La puntata di ieri - lunedì 7 dicembre - in onda su Canale 5 totalizza 3,6 milioni di spettatori con il 19.82% di share mentre la fiction di Rai 1 (Vite in fuga) frena al 19.57% con 4,7 milioni di spettatori. Il GfVip di Signorini andrà avanti fino all’8 febbraio, contrariamente alla data iniziale di stop (prevista per l’8 dicembre). E ai piani alti di Cologno Monzese si brinda agli ascolti di Signorini: il suo più grande merito è quello di aver portato un’edizione introspettiva per ogni concorrente. Che si mette a nudo emozionandosi.

“Lì non entro”. GF Vip, si scatena il caos dietro le quinte: Signorini pronto per la diretta, chi lo bidona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.