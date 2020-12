Pomeriggio 5, Barbara d'Urso: "Mi imita al GF Vip? Siccome andavamo sempre in balera insieme...", un clamoroso retroscena

08 dicembre 2020 a

a

a

Si è parlato molto di Tommaso Zorzi a Pomeriggio 5, con Barbara d’Urso che dedica praticamente sempre una finestra al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che è stato prolungato da Mediaset fino a febbraio grazie agli ottimi ascolti riportati in questi mesi. Zorzi è il protagonista indiscusso di questa edizione nonché il favorito d’obbligo per la vittoria finale: le sue imitazioni della d’Urso sono cliccatissime sul web e soprattutto sui social. La conduttrice di Mediaset è apparsa divertita dalla situazione: “Voglio che continui a fare le mie imitazioni perché le amo. Siccome noi andavamo sempre a ballare in balera insieme, spero che non sia cambiato su quello, altrimenti dobbiamo tornare ad andare io e lui”. Così Barbara ha quindi confermato un piccolo retroscena che era stato svelato nella casa proprio da Zorzi: tra i due c’è un rapporto ben precedente al GF Vip.

"Quel messaggio? Lo sto aspettando". Gregoraci, neanche il tempo di uscire dal GF Vip: chi la spinge verso Pretelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.