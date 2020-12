Fuori dal coro, Mario Giordano mostra le cifre: "2020, italiani chiusi in casa e record di sbarchi"

09 dicembre 2020 a

Il 2020? Un anno da record. Mario Giordano durante Fuori dal Coro su Rete Quattro cita cifre elevatissime. Si tratta di quelle legate all'immigrazione, o meglio, agli sbarchi illegali in Italia. "Gli italiani si fanno qualche domanda - esordisce il conduttore durante la puntata di martedì 8 dicembre -. Nei giorni di emergenza coronavirus Giuseppe Conte dispiega 70mila agenti per controllare che tutti rispettino le norme del nuovo dpcm a Natale, ma i porti rimangono sempre e comunque aperti".

Poi i numeri: "Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - prosegue - gli sbarchi di immigrati registrano un +197 per cento. Nell'anno del Covid noi abbiamo avuto quasi il + 200 per cento di immigrati e poi si chiede agli italiani di restare chiusi in casa", conclude innervosito il conduttore.

