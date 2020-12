L'aria che tira, Ignazio La Russa parla e Myrta Merlino commenta in sottofondo. Lui non la prende bene

09 dicembre 2020 a

Quando si parla di Dpcm Ignazio La Russa si riscalda. A L'Aria Che Tira su LA7 il senatore di Fratelli d'Italia punta il dito contro i dem: "Ora il governo - esordisce in collegamento con Myrta Merlino - stanzia 70mila agenti per Natale, quando proposi i militari in città contro la criminalità la sinistra urlò". Il meloniano chiede però che queste forze non vengano dispiegate "per chi va a trovare la nonna, perlomeno non solo. Vorrei - prosegue - che vengano utilizzati anche per controllare anche le nostre frontiere". Puntuale il commento della conduttrice che, di sottofondo, dice: "Va beh, è tornato".

Ma La Russa non demorde e prosegue commentando il voto sul Mes in Aula proprio il 9 dicembre: "Il centrodestra la sintesi l'ha sempre trovata, capisco la speranza della maggioranza di governo di rompere il centrodestra per sperare di perpetuare una presenza al governo senza il consenso popolare, ma prima o poi finirà anche questo, stiano tranquilli ché il centrodestra non li aiuterà". Il riferimento è al cambio di passo di Silvio Berlusconi che sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità ha deciso di allinearsi agli alleati, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

