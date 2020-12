Grande Fratello Vip, la confessione Dayane Mello: “Balotelli? Al primo appuntamento con lui...", un gesto impensabile

09 dicembre 2020 a

a

a

Da quando è entrato Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip, diversi concorrenti si sono confessati con lui, alimentando ulteriori dinamiche all’interno della casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stavolta è stato il turno di Dayane Mello, che ha deciso di parlare con il paroliere di alcuni atteggiamenti che ha avuto nelle ultime settimane e che nascerebbero dal bisogno di attenzioni, soprattutto da parte di un uomo. Parlando di questo argomento, la modella brasiliana ha anche svelato un retroscena su Mario Balotelli, con il quale ha avuto una storia diversi anni fa: “Lui è molto romantico, mi ha fatto trovare 100 rose rosse nella macchina al primo appuntamento”. Malgioglio è rimasto molto sorpreso, dato che il calciatore in pubblico viene percepito in maniera totalmente differente: “Il romanticismo di Balotelli mi ha sconvolto”. Poi è tornato serio e ha posto la seguente domanda alla Mello: “Che cosa ti fa diventare a volte aggressiva? Perché tu sei una brava ragazza, ma sei sempre all’attacco… perché?”. La modella brasiliana non ha però saputo rispondere a questo interrogativo.

“Con quella faccia da presa per il c***”. Dayane Mello fa il doppio gioco? Beccata così al GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.