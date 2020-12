Avanti un altro, Paolo Bonolis stravolge tutto: "Contatto fisico?", brutta fine per le Bonas

09 dicembre 2020 a

a

a

Paolo Bonolis finalmente tornerà sugli schermi di Canale 5 a partire dal 2021. Il suo Avanti un altro ha subito un lungo stop a causa dell’epidemia di coronavirus, ma a Mediaset stanno lavorando per regalare ai telespettatori nuove puntate, in tutti i sensi. Sì perché il programma sostanzialmente sarà stravolto per rispettare tutte le norme: Blogo parla di pubblico ridotto e zero contatti fisici, ma anche novità autoriali con quattro nuovi ingressi nel cast. Dovrebbero infatti essere introdotti a sostegno di Bonolis un ‘cerco moglie’ un playboy degli anni ’60 e due ragazzi che rappresenteranno l’eterno conflitto Nord-Sud. Ovviamente la nuova edizione di Avanti un altro sarà controllatissima, a partire dal poco pubblico ammesso, con le persone che saranno distanziate da barriere di plexiglas e dovranno sempre indossare la mascherina. Anche Bonolis e Luca Laurenti saranno separati: vietate inoltre le invasioni di campo durante l’intervento del Bonus, così come anche la Bonas dovrà rimanere distanziata dai concorrenti.

"Pochezza, cattiveria, invidia, gelosia". Sonia Bruganelli, lo sfogo che fa godere la Gregoraci: chi massacra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.