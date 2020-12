La vita in diretta, gaffe di Alberto Matano: "Come sta Luciana?", ma è morta. Gelo su Rai 1

09 dicembre 2020 a

a

a

Una gaffe, piuttosto clamorosa, in cui suo malgrado è incappato Alberto Matano. Incidenti del mestiere a La Vita in Diretta, il programma in onda su Rai 1. Matano, infatti, propone un servizio su una signora morta per coronavirus in ospedale, la cui casa, mentre lei era ricoverata, è stata svaligiata dai vicini di casa. Dopo il servizio, il collegamento con l'inviato dal paese della signora. E Matano afferma: "La signora Luciana si è fidata dei suoi vicini e loro nel momento più difficile per lei loro la hanno derubata". Dunque dà la linea all'inviato e chiede: "Innanzitutto come sta Luciana, ora?". Palpabile l'imbarazzo dell'inviato: "Ehm, no... Luciana... è morta purtroppo". Dunque, le scuse di Matano e un pizzico di gelo in studio. Cala il sipario.

"Mi ha rovinato il weekend". Prego? Matano, fuorionda sulla Venier. Ma lei lo sente: "Guarda che ti meno", gelo su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.