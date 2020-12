Grande Fratello, "televoto truccato"? Cosa non torna su Dayane Mello e Adua Del Vesco

Francesco Fredella 10 dicembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip è bufera dopo il presunto televoto truccato. Intanto in Rete, dove si è scatenata una polemica per la seconda volta, se ne leggono di tutti i colori. Occorre puntualizzare bene la faccenda per evitare confusione. Ci pensa Alfonso Signorini a fare chiarezza. "Il servizio del televoto è riservato solo ai maggiorenni, che sono anche residenti in Italia", puntualizza il conduttore a Casa Chi.





"Anche io sono stato bombardato in tal senso. Ho visto che ci sono un sacco di profili stranieri che voterebbero per Dayane Mello ed Adua Del Vesco. Naturalmente, questa è una questione che non riguarda me in quanto conduttore, ma riguarda la produzione, però mi è stato spiegato che, mentre il televoto è proibito e riservato ai residenti nel territorio italiano, le votazioni su internet sono estese anche agli stranieri residenti all’estero. Non ho aggiornamenti su questo fronte, perciò ignoro so se ci siano delle differenze rispetto a quando ho sollevato la questione qualche mese fa", conclude. E così, adesso, la questione sembra più chiara.

