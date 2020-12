Grande Fratello Vip, "ho fatto il furbo, controllavo tutto col telefono”: Andrea Zelletta, aggirato il regolamento

10 dicembre 2020 a

Andrea Zelletta si sta rendendo protagonista di un bel percorso al Grande Fratello Vip, dove sta facendo ricredere tante persone che lo avevano etichettato come “comodino” per il suo essere poco attivo e partecipe alle dinamiche del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Parlando con alcuni coinquilini, l’ex tronista si è lasciato sfuggire delle rivelazioni sulla sua esperienza nel programma ideato da Maria De Filippi: Zelletta ha dichiarato di aver ingannato la redazione infrangendo il regolamento. “Ho avuto un profilo fake per quattro mesi quando facevo Uomini e Donne. Mi avevano tolto il vero account e io da furbo ne ho fatto un altro. Volevo controllare le mie corteggiatrici”. Zelletta ha poi precisato che non è stato né il primo né l’ultimo a fare una cosa del genere: “La fanno tutti i tronisti, si creano profili finti e spiano subito. Poi se la redazione se ne accorge ti fa togliere tutto”.

