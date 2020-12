Striscia la Notizia contro Franco Di Mare: "Imbarazzante. Con Mauro Corona sì, ma con l'amato Fabio Fazio no"

10 dicembre 2020 a

Striscia la Notizia a gamba tesissima contro Franco Di Mare. Il tg satirico di Antonio Ricci definisce quello del direttore di Rai 3 un "imbarazzante doppiopesismo". Il motivo? Ancora una volta la cacciata di Mauro Corona da Cartabianca. Quello che resta dopo tante chiacchiere è l’evidente e contraddittorio atteggiamento del nostro “ballerino in perizoma leopardato” (Botteri dixit). Da una parte condanna senza appello il montanaro Mauro Corona, dall’altra non dice una sola parola su quello che è andato in onda domenica scorsa a Che tempo che fa dell'“amato” Fabio Fazio, ci va pesante il programma di Mediaset.

Il riferimento è alle frasi utilizzate da Luciana Littizzetto durante il programma di Rai Due per descrive una foto che ritraeva Wanda Nara a cavallo. E ancora citando la scelta di Di Mare di tenere lontano dalla Rai lo scrittore che ha dato della "gallina" (salvo poi scusarsi) a Bianca Berlinguer: "Su questo utilizzo del corpo di una donna, non in linea con il rigoroso Codice etico applicato nei confronti di Corona, Franco Di Mare non ha detto una sola parola e, usando pesi e misure diverse, non ha preso alcun provvedimento nei confronti del programma. Evidentemente la trasmissione di Fabio Fazio è dotata di un “Caschetto” di protezione".

