PiazzaPulita, Andrea Crisanti sul piano pandemico del governo: "Non posso scendere nei dettagli"

Andrea Crisanti, ospite di Corrado Formigli, smentisce il governo. Durante la puntata di giovedì 10 dicembre di PiazzaPulita l'accademico mette nero su bianco come stanno davvero le cose: "Il problema della seconda o della ipotetica terza ondata dipende dal fatto che noi non abbiamo messo in campo un sistema per consolidare i risultati ottenuti con il lockdown". Un modo come un altro per dire che il governo guidato da Giuseppe Conte non ha fatto abbastanza quando l'emergenza coronavirus era nella sua prima ondata.

Poi il conduttore chiede del misterioso piano pandemico che, stando alle inchieste condotte da Report, non sarebbe stato aggiornato: "Al di là di questo - conclude Crisanti - l'Italia il piano ce l'aveva come tanti altri Paesi che hanno reagito bene, per il resto non posso scendere nei dettagli". Un finale che solleva non pochi dubbi, soprattutto se si considera che il piano per frenare la pandemia era aggiornato al 2006.

