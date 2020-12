The Voice Senior, novità in vista: cambia il meccanismo nella gara, ora è tutto "al buio"

Francesco Fredella 11 dicembre 2020 a

Ultime “Blind Audition” - audizioni al buio- a The Voice Senior, il programma di Antonella Clerici che va in onda ogni venerdì sera su Rai Uno. Una forma di successo che ha sfiorato il 20% di share con coach eccezionali: Al Bano e sua figlia Jasmine, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Al via la preparazione della terza puntata del talent dedicato agli over 60. Tra le novità, lo ricordiamo, c’è sicuramente un meccanismo molto diverso nella gara: 3 puntate dedicate alle Blind Auditions, le “audizioni al buio” con i giudici di spalle.

I concorrenti devono conquistare con la propria voce i coach. Soltanto 24 tra loro, 6 per team, arriveranno alla semi finale. Che si chiama “Knock out”: in quel caso i talenti si sfideranno a colpi di musica con i loro cavalli di battaglia. Sicuramente una delle rivelazioni di questa edizione è Jasmine Carrisi, la più giovane tra i coach, una mascotte per tutti. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, fresca del successo con il singolo “Ego”, potrebbe presto mettersi al lavoro con una nuovo brano.

