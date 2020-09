Striscia la notizia, Angelica Massera nuova inviata: la manda Bonolis, una bomba (sexy) contro Lucia Azzolina

30 settembre 2020 a

La nuova inviata di Striscia la notizia si chiama Angelica Massera, la manda Paolo Bonolis (e il web) e promette sfracelli. Antonio Ricci, fondatore e regista del tg satirico di Canale 5, ama lanciare volto nuovi in tv e anche stavolta pare aver già fatto centro: la 35enne romana, già vista a Mediaset e nel piccolo schermo con Bonolis, Pippo Baudo e Max Tortora, ha esordito con una spassosa parodia della ministra Lucia Azzolina, la "Ministra Cazzolina".

Capelli corvini e accento siciliano, la Massera è rimasta in reggiseno in un siparietto divertente quanto piccante. Per chi vive su Facebook, però, la sua non è una faccia nuova: è diventata famosa con la serie comica #vitadamamma, e a Striscia la Massera sarà proprio "l'inviata delle mamme", per affrontare con simpatia (e serietà) le loro difficoltà quotidiane. Che cominciano, spesso dalla scuola dei figli. Azzolina avvsata, mezza salvata?

