Striscia la Notizia, cosa non sapevate su Angelica Massera: chi è la "fustigatrice" di Lucia Azzolina

In questa stagione di Striscia la Notizia, la 33esima, tornata in onda su Canale 5 dallo scorso lunedì, c'è una grossa novità: si tratta di Angelica Massera, accolta al tg satirico di Canale 5 in veste di inviata che si occuperà dei problemi relativi a scuola e bullismo. Ma non solo: ha già spopolato nelle veste del ministro SupercAzzolina, parodia di Lucia Azzolina, improbabile ministro dell'Istruzione M5s. Ma chi è, Angelica Massera? Di Roma, classe 1985, da anni lavora in tv come attrice comica: si ricordano le sue partecipazioni ad Avanti un altro di Paolo Bonolis. Dal 2016, inoltre, racconta la sua vita di giovane madre sui social e su YouTube, dove anima il format #vivadamamma. E ancora, è autrice del libro Un figlio è poco e due son troppi. Diario di una mamma, pubblicato con Mondadori.

