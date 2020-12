Grande Fratello Vip, “se ne è andato in un modo terribile": Iva Zanicchi sconvolge gli inquilini

12 dicembre 2020 a

Cristiano Malgioglio si era reso protagonista di un brutto scivolone sul coronavirus, passato un po’ in sordina perché il Grande Fratello Vip aveva subito censurato le sue parole controverse. Il paroliere aveva parlato di “virus da laboratorio” e si era mostrato diffidente nei confronti del vaccino (“ma chi se lo fa?”), salvo poi essere richiamato in confessionale e probabilmente redarguito dalla produzione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il quale, forse proprio per rimediare allo scivolone di Malgioglio, nella puntata di venerdì 11 dicembre ha mandato in onda un videomessaggio di Iva Zanicchi. Il motivo principale era per rincuorare il paroliere, sempre triste a Natale da quando ha perso la madre: la cantante lo ha rincuorato, dopodiché ha parlato anche della sua esperienza diretta col Covid: “Nei momenti più duri mi avete fatto davvero buona compagnia. Per Natale fate pensieri buoni e pensate che siete fortunati”. Chi non lo è stato è il fratello della Zanicchi: “Se n’è andato in un modo terribile, come tutti quelli che sono morti per il Covid, ma non voglio rattristarvi”.

