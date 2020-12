Mediaset, il grosso guaio del venerdì sera: il GfVip "spostato" diventa un caso per Pier Silvio Berlusconi

12 dicembre 2020 a

“La sfida praticamente non esiste in sovrapposizione”. Così Giuseppe Candela ha sottolineato i dati di ascolto di The Voice Senior e del Grande Fratello Vip, con il primo che si è imposto molto nettamente sul secondo. Antonella Clerici con la terza puntata del suo show ha infatti raccolto 4.3 milioni di telespettatori pari al 19.2% contro i 3.5 di Alfonso Signorini (15,4%) in quasi tre ore in cui i due programmi sono stati in onda nello stesso momento. Rai 1 ha quindi fatto registrare quasi 4 punti in più di Canale 5: davvero tanto, che forse spingeranno Mediaset ad altre riflessioni, dopo aver fatto tornare in fretta e furia il GF Vip al venerdì al posto della fiction Il Silenzio dell’Acqua 2 che aveva esordito in maniera molto soft.

