Mauro Corona, imbarazzo in Rai: ecco di chi è ospite. "Che senso ha tutto questo?", disastro a Viale Mazzini

12 dicembre 2020 a

a

a

“Mauro Corona, cacciato da CartaBianca dopo l’offesa a Bianca Berlinguer (che ha accettato le scuse), è ospite su Rai1 a Linea bianca per la promozione del suo libro. Ma che senso ha tutto questo?”. La domanda di Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano, è quantomai puntuale e mette ulteriormente in imbarazzo Franco Di Mare, che a questo punto può dire tutto quello che vuole, ma è palese che ha escluso Corona da Cartabianca esclusivamente per sua scelta. Altrimenti non si spiega perché lo scrittore friulano, che secondo il direttore di Rai3 sarebbe stato cacciato per “decisione dell’azienda”, non può andare dalla Berlinguer ma sul primo canale sì. Tra l’altro Di Mare in vigilanza Rai aveva parlato delle interviste in cui Bianca ha preso le distanze dalla scelta di non invitare più in trasmissione Corona, chiedendo un intervento dei vertici: “La signora Berlinguer è stata più volte da me invitata a non rilasciare più dichiarazioni, in base alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato. Sono fortemente aziendalista e sono sicuro che i vertici sapranno cosa indicare alla signora Berlinguer sulla questione delle interviste”.

"Ha scelto la Rai. E la Berlinguer mi aggredisce". Cacciata di Corona, la surreale intervista di Di Mare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.