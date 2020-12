Uomini e donne, bomba su Gemma Galgani: "Me lo ha detto Maria De Filippi", perché ha perso la testa

Roberto Alessi 13 dicembre 2020 a

Un Natale tinto di rosa per Gemma Galgani, 70 anni. La dama più amata e chiacchierata di Uomini e Donne a Canale 5 si è innamorata, e questa volta pare che abbia perso letteralmente la testa. Il suo ex, Giorgio Manetti ormai è un lontano ricordo. E chi me lo dice è Maria De Filippi, creatrice del programma. Sacrosanta verità. Lui si chiama Maurizio, di Mantova, un uomo distinto, ben educato, eleganza d'altri tempi. Tutto fa pensare a un futuro roseo per i due. Si vocifera che la Galgani durante una puntata dello show di Canale 5 non abbia resistito all'impeto della passione, baciando il suo pretendente e quindi infrangendo le regole del distanziamento per il Covid. «È vero, sono molto felice. Maurizio è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Me ne sono accorta subito. Sono bastati pochi sguardi per farmi innamorare».

