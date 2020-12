Domenica In, Andrea Bocelli in studio? Manca una domanda, si scatena l'inferno contro Mara Venier e Rai: "Vergognatevi"

13 dicembre 2020 a

Un fiume di polemiche si scatena online. Un bombardamento di tweet che va a colpire Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Il punto è che il primo ospite d'onore nella trasmissione di domenica 13 dicembre è Andrea Bocelli, il cantante lirico al quale in molti ancora non hanno perdonato lo scivolone sul coronavirus: lo scorso luglio ammise di aver trasgredito a molte regole e aggiunge si non conoscere "nessuno" finito in terapia intensiva. Parole per le quali si era scusato, ma tant'è. In molti non perdonano. E attaccano in modo durissimo, lui e la Venier. "Non si ripulisce l'immagine evitando di parlare di un argomento spinoso", "Noto con dispiacere che il negazionista continua ad essere invitato in televisione", "Bocelli, dopo le dichiarazioni negazioniste, nel più importante salotto della domenica del servizio pubblico. Un po' di vergogna a Domenica In e nella Rai tutta quando?". Questi solo alcuni dei cinguetti, sempre più inferociti anche perché il tema-coronavirus è stato evitato dalla Venier, probabilmente su esplicita richiesta di Bocelli.

