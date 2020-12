Domenica In, "lo posso dire su Rai 1?". Boom: Mara Venier accoglie così Andrea Bocelli, da censura

13 dicembre 2020 a

a

a

Prima le polemiche per le mancate domande sul coronavirus dopo lo scivolone della scorsa estate. Poi la piccola gaffe: "Adesso ti faccio vedere" e gli inevitabili sfottò online. Poi, l'intervista di Mara Venier ad Andrea Bocelli in apertura della puntata di Domenica In in onda su Rai 1 oggi, domenica 13 dicembre, è diventata scoppiettante. Non solo le clip, i racconti, il dialogo tra conduttrice e cantante lirico. Non solo il racconto dell'infanzia da parte di Bocelli e delle prime avvisaglie della malattia che lo ha condotto alla cecità. C'è infatti spazio anche per i sentiti complimenti di zia Mara al cantante lirico per il look, impeccabile ed elegantissimo, presentato in studio: "Lo posso dire su Rai 1? Sei molto fico!", ha affermato la Venier. Dunque, i complimenti anche alla moglie di Bocelli, Veronica, che lo accompagnava in studio. Un siparietto che ha fatto sciogliere la tensione.

"Scusate". Mara Venier infuriata ferma l'intervista, si gira verso la regia e... il gesto mai fatto prima

"Tre donne per il suo posto". Mara Venier, fonti privatissime: finita con Domenica In, fuori i nomi pesanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.