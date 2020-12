Vauro a L'Aria di Domenica, "ca*** miei": la fine ingloriosa di Luigi Di Maio, in questa vignetta

13 dicembre 2020 a

L'Aria di domenica, il programma condotto da Myrta Merlino in onda su La7, ha come ospite fisso il vignettista Vauro. Vauro partecipa al talk-show con i suoi disegni che mettono sempre alla berlina il potente o l'ospite di turno, Stavolta è toccato a Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri del governo Conte. Vauro lo ha preso in giro mettendo assieme le notizie sulle ultime restrizioni governative del governo per le feste di Natale e gli addii di alcuni esponenti grillini al Movimento Cinquestelle.

La vignetta rappresentava un Di Maio versione natalizia con un classico cappello da Babbo Natale che rivolto ad alcuni grillini che, salutando il ministro, commentano la notizia del decreto governativo che autorizzava gli spostamenti. Vauro disegna un Di Maio che chiede loro: "Ma ragazzi dove andate?". E sono tante le risposte che riceve: "Gruppo Misto", "Lega", "Verdi", "C***i miei...", risponde l'ultimo. Ironizzando così sull'addio di molti cinquestelle al Movimento.

