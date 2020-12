Che tempo che fa, Vincenzo De Luca a valanga contro il governo Conte: "Abbiamo solo 3/4 ministri di grande valore"

13 dicembre 2020 a

"Il Presidente del Consiglio ha detto che ha i migliori ministri del mondo, con un atto di fine umorismo, io credo che abbiamo 3 o 4 ministri di grande valore. Il resto francamente mi pare arte povera". Così Vincenzo De Luca risponde a Che tempo che fa, in onda su Rai Tre e condotto da Fabio Fazio, ad una domanda sul governo Conte. Immediata la replica di Fazioo che mette le mani avanti per paura di subire attacchi: "Questa è la sua opinione, l'arte povera intanto è assolutamente encomiabile ed è preziosissima, ha un valore inestimabile, quindi la vedrei come un complimento".

Ma il governatore della Campania non si arrende e spiega che, "nei musei sì, nel governo un po' meno". Ancora Fazio che risponde in questo divertente duetto: "Ma per andare nei musei devono essere parte viva dell'esistenza di ciascuno prima tra l'altro arte povera è lei perché l'hanno messa nel presepe di San Gregorio Armeno, quindi anche lei è arte povera presidente, ci pensi". De Luca la prende con filosofia e spiega che, "il primo evento sull'arte povera è avvenuto ad Amalfi negli anni '60, quindi siamo stati i valorizzatori anche dell'arte povera ma, ripeto, sul piano artistico vanno bene, sul piano del governo delle opere pubbliche no", chiude il governatore campano tornando ad attaccare il governo.

